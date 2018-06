XXL-Sport-Session mit XXL-Babybauch! Fitness-Model Mia Sand (30) wird in wenigen Tagen zum zweiten Mal Mutter. Trotz ihrer neuen Rundungen zeigt sie ihren Followern immer noch gerne ihren durchtrainierten Body. Wie viele sportliche Mamas will auch die Dänin in der Schwangerschaft nicht auf ihr übliches Workout verzichten. Ganz im Gegenteil! Die Instagramerin zieht ihre Trainingsstunden weiterhin voll durch – die Babykugel scheint sie dabei kein Stück zu stören!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de