Sexy Doppelgänger-Alarm! Fußballer Rúrik Gíslason lässt aktuell die Herzen der WM-begeisterten Ladys reihenweise schmelzen. Der isländische Nationalspieler, der am vergangenen Samstag beim Spiel gegen Argentinien kurzzeitig eingewechselt wurde, löste danach einen wahren Netz-Hype aus! Der Hashtag #sexyrurik macht zurzeit im Web die Runde – seine Instagram-Follower stiegen in wenigen Tagen von 30.000 auf über eine Million an! Und der heiße Nordländer hat auch einen echten Hollywood-Twin: Rúrik sieht Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam (38) extrem ähnlich!

Die Hotties warten mit ähnlich nordischem Äußeren auf: Beide Jungs haben stechend blaue Augen, einen Dreitagebart und blondes Haupthaar. Auch die etwas längeren Strähnen stehen den Boys richtig gut – sie tragen aktuell ihre Haare frech zurückgekämmt. Rúrik und Charlie befinden sich außerdem fast auf Augenhöhe – die zwei Hünen trennt lediglich ein Zentimeter Körpergröße.

Sowohl Rúrik als auch Charlie haben eine absolute Leidenschaft für Sport. Während der Isländer seit über zehn Jahren professionell seiner Fußball-Liebe nachgeht, kann der Schauspieler ebenfalls nicht ohne Bewegung leben. Im Men's Health-Interview verriet der Serien-Star: "Ich werde abhängig von der Endorphin-Ausschüttung beim Workout – meine ganze Psyche braucht das."

KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images Rúrik Gíslason, isländischer Nationalspieler

Jacopo Raule / Getty Images Charlie Hunnam, Serien-Darsteller

Kevin Winter / Getty Images Charlie Hunnam, "Sons of Anarchy"-Darsteller

