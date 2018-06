Das muss Liebe sein! Die vergangenen Monate dürften eine Achterbahn der Gefühle für 03 Greedo (30) gewesen sein: Der Rapper, der für seine derben Songs bekannt ist, konnte mit seinen Liedern einige Erfolge verbuchen. Überschattet wurde dies allerdings von der Haftstrafe, die dem Musiker nun bevorsteht. 03 Greedo muss für 20 Jahre ins Gefängnis! Für seinen letzten Gig vor Haftantritt überlegte er sich jetzt etwas ganz Besonderes: Er machte seiner Liebsten auf der Bühne einen Heiratsantrag!

Bevor Jason, wie 03 Greedo mit bürgerlichem Namen heißt, in den Knast muss, wollte er es offenbar nochmal ordentlich krachen lassen – und stellte seiner Langzeitfreundin die Frage aller Fragen! Die frisch Verlobten teilten die entsprechenden Videoaufnahmen auf ihren Instagram-Profilen. "Glücklich", schrieb die Braut in spe zu den Schnappschüssen. Lange genießen können die Turteltauben ihr Glück allerdings nicht. Denn laut TMZ muss der 30-Jährige schon in den nächsten Tagen seine Haftstrafe antreten.

Für 03 Greedo ist es nicht das erste Mal, dass er ins Gefängnis muss. Der Rapper saß bereits mehrmals hinter Gittern. Der Grund für die erneute Verurteilung: Der "Never Bend"-Interpret wurde im Juni 2016 mit mehr als 400 Gramm Methamphetamin und einer Waffe erwischt. Die Haftstrafe wird der 20-Jährige in seiner Heimatstadt Los Angeles absitzen.

