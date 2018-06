Dieser WM-Schock sitzt tief! Der Deutschen Fußballnationalmannschaft gelingt es beim Spiel gegen Südkorea einfach nicht, ein Tor zu schießen. In der Nachspielzeit fängt sich die DFB-Elf sogar noch zwei Gegentreffer und macht die Blamage damit perfekt. Wegen der Niederlage scheidet das Team in der Vorrunde aus. In einer Promiflash-Umfrage direkt nach der Partie sind 72 Prozent der Leser der Meinung, dass die Mannschaft rund um Thomas Müller (28) und Marco Reus (29) verdient aus dem Turnier fliegt.

