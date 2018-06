Er kann es kaum noch abwarten! Psaiko.Dino (32) und seine Freundin Souki werden bald Eltern eines kleinen Mädchens. Erst kürzlich haben die beiden das Geschlecht verraten. Nun postete der werdende Papa in seinen Instagram-Storys die ersten Herztöne seines Babygirls. Der DJ will offensichtlich schon lange Vater werden. Noch im Sommer 2017 war er mit Model Bonnie Strange (31) zusammen und erklärte in Bezug auf Nachwuchs damals im Promiflash-Interview: "Ich würd schon langsam loslegen, ja." Bonnie hat mittlerweile ein Baby von On-Off-Boyfriend Leebo Freeman (29) bekommen.

