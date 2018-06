Niemandem fällt der Abschied von Joe Jackson (✝89) vermutlich so schwer wie seiner Ehefrau Katherine (88): Vor fast 70 Jahren gaben sich der Musikmanager und seine Gattin das Jawort, hatten gemeinsam zehn Kinder und stärkten sich in so manch familiärer Krise gegenseitig den Rücken. Besonders der Tod ihres Sohnes Michael Jackson (✝50) traf die beiden wie ein Schlag. Nun ist Katherine auf sich allein gestellt – und ihre Familie sorgt sich um sie!

Das Ableben ihres Mannes nimmt die 88-Jährige total mit. "Katherine ist sehr aufgeregt und emotional. Sie kann nicht einmal so wirklich sprechen", verriet jetzt ein Freund der Familie dem US-Magazin Radar Online. "Niemand schafft es, sie zu beruhigen", fügte er hinzu. Ihre Angehörigen seien so in Sorge, dass sie Katherine ebenfalls einen baldigen letzten Atemzug prophezeien: "Niemand glaubt, dass sie lange ohne Joe leben wird."

Doch nicht nur wegen Joes Tod seien ihre Kinder jetzt rund um die Uhr bei Katherine: Die zehnfache Mutter hatte kürzlich selbst einen leichten Schlaganfall und sei dadurch gesundheitlich angeschlagen.

Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil Katherine Jackson

GABRIEL BOUYS / Staff Katherine und Joe Jackson, Eltern von Janet und Michael Jackson

AdMedia/WENN.com Katherine Jackson, La Toya Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson und Marlon Jackson (v.l.)



