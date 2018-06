Dieses Detail kannten wohl die wenigsten Fans von Prinz Harry (33)! Erst vor knapp eineinhalb Monaten hat der beliebte Rotschopf seine Auserwählte Herzogin Meghan (36) geheiratet. Von einer großen Gruppe berittener Soldaten wurden die Turteltauben am 19. Mai von der Kirche zum Windsor Castle begleitet, während Millionen von Menschen nur Augen für sie hatten. Was wohl die wenigsten Zuschauer wussten: Harrys bester Kumpel ritt behelmt an der Seite seines Buddys mit – und der ist ein schwuler Porno-Star!

Was für eine Überraschung! Wie Radar Online nun berichtet, gehört Dan Broughton zu den berühmtesten und gefragtesten homosexuellen Sexfilm-Darstellern Großbritanniens. Unter dem Künstlernamen Dirty Danny wird der Erotikschauspieler auf der Website UKNakedMen.com als charmanter Kerl beschrieben. "Es ist nicht nur Anziehung da, wenn man ihn trifft, man verliebt sich sogar ein bisschen!", heißt es in seiner Personen-Info. 2007 wurde Dan sogar zum Mr. Gay UK gewählt.

In der traditionellen königlichen Garde soll die sexuelle Orientierung des Briten nie ein Geheimnis gewesen sein – denn Harry selbst hatte seinen Bro öfters als seinen "besten schwulen Freund" vorgestellt, wie ein Insider des Königshauses berichtet. Hinter den dicken Mauern des Palastes soll es trotzdem einige Hater geben, die Dans Vorlieben und seinen Job kritisieren.

Dan Kitwood/ Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Twitter / Dan_Broughton07 Dan Broughton in der königlichen Garde Großbritanniens

Anzeige

Twitter / Dan_Broughton07 Dan Broughton aka "Dirty Danny", britischer Pornodarsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de