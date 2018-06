Nathalie Bleicher-Woth (21) gehört seit Juni 2017 zum Berlin - Tag & Nacht-Cast – und ihre Rolle Kim hat seitdem auch schon einiges erlebt. Immerhin hat der feierwütige Teenager mit seiner rebellischen Art in den ersten Monaten für viel Aufruhr in der RTL II-Soap gesorgt. Mittlerweile hat sich Nathalie aber in die Herzen der Zuschauer gespielt und sich so eine große Netz-Community erarbeitet. Im Interview mit Promiflash erzählte sie jetzt von einem besonderen Fan-Moment!

Promiflash traf die Schauspielerin beim YOU Summer Festival und fragte nach, welche Begegnung ihr bisher am meisten in Erinnerung geblieben ist. "Eine (ein Fan, Anm. d.Red.) ist am Alexanderplatz so richtig umgefallen und meinte so 'Oh Gott!' und hat voll geheult. Ja, ist schon krass, auf jeden Fall", verriet Nathalie. Auf die Frage, ob sie das unangenehm oder bewegend empfunden habe, hatte die Brünette eine ganz klare Antwort: "Rührend, auf jeden Fall. Ich würde niemals jemanden auslachen." Die Soap-Beauty könne die Reaktion total nachvollziehen und fand den emotionalen Ausbruch total süß.

Auch ihre BTN-Kollegin Jazzy Gudd (28), die Eule spielt, hat bereits mehrere Erfahrungen mit Fans gemacht – eine davon sei allerdings etwas skurriler gewesen. Jazzy, die auch im echten Leben Sängerin ist, stieg in die TV-Soap als obdachlose Musikerin ein. Kurz nach ihrem ersten Auftritt habe ihr ein Mädchen beim Shoppen angeboten, bei ihm zu übernachten: "Das war dann schon irgendwie süß, aber auch echt verstörend."

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Mai 2018

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im September 2017

Instagram / eule_official Jazzy Gudd, "Berin - Tag & Nacht"-Darstellerin

