Bülent Sharif (39) kann sein Vaterglück kaum fassen! Vor wenigen Monaten wird bekannt, dass sich der Schauspieler und seine Ehefrau Emy wieder auf ein Baby freuen dürfen. Nachdem ihr Sohnemann Timucin-Khan vor fünf Jahren bereits das Leben der beiden auf den Kopf stellte, zieht nun noch mehr Trubel in das Haus des "SOKO Suttgart"-Darstellers. Im Promiflash-Interview verrät er jetzt nämlich, dass sein zweites Kind vor wenigen Tagen bereits das Licht der Welt erblickte!

Seit zwei Wochen ist Bülents Familie nun schon zu viert. Sein Erstgeborener Timucin-Khan darf sich über ein kleines Brüderchen freuen. Mit 3.200 Gramm Geburtsgewicht und 50 Zentimeter Körpergröße kam der kleine Batuhan putzmunter auf die Welt. Bei der Premiere der Horror Hour im Berlin Dungeon gibt der TV-Star ein erstes Babyupdate: "Den beiden geht es gut. Wir haben eine sehr einfache und gute Geburt gehabt. Alles hat vom Timing her gepasst", berichtet der 39-Jährige im Promiflash-Gespräch. Während der stolze Papa seine Frau ins Krankenhaus begleitete, wurde ihr Großer in der Kita betreut.

Vor lauter Freude über den Kindersegen will Bülent beruflich nun erst einmal etwas kürzertreten: "Man setzt ja keine Kinder in die Welt, damit man danach vor ihnen wegläuft. Ich will das schon ein bisschen genießen. Ich sauge die Zeit förmlich auf", erklärt der Serienstar überglücklich.

Instagram / bulentsharif Bülent Sharif mit seiner Frau Emy und seinem zweiten Sohn Batuhan

Ralf Succo/WENN.com Bülent Sharif bei der Berliner Fashion Week

Instagram / bulentsharif Bülent Sharif mit Sohn Timucin-Khan und Frau Emy

