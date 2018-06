So wie man sie aktuell kennt, sieht Denise Kappès (27) nicht mehr lange aus! Schon Mitte Oktober wird die Ex-Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama. Bis sich alles um den kleinen Racker drehen wird, möchte sie sich noch einmal etwas nur für sich selbst gönnen: Denise will sich äußerlich komplett verändern – zumindest, was die Frisur angeht. In ihrer Instagram-Story verriet sie jetzt, wie diese Veränderung aussehen soll: "Ja, ich habe mich dazu entschlossen, eine feste Haarverlängerung reinzumachen."

