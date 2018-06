Schon seit Längerem spekulieren Fans von ConCrafter Luca: Führt der lustige YouTuber etwa eine heimliche Beziehung? Jetzt schafft der Web-Star endlich Klarheit auf seinem Kanal. Darüber ist selbst seine Auserwählte überrascht, wie sich im YouTube-Video zeigt. Als er ihr vor laufender Kamera offenbart, dass er auch das gemeinsame Geknutsche online stellt, kann Jule es nicht glauben. Warum? Auch das erklärt der Webvideo-Produzent: "Ich hab Jule halt immer gesagt, ich will das privat halten und sie hat mich auch nie dazu gedrängt. Wenn ich irgendwie ein Fan-Treffen hatte in Berlin, dann stand sie irgendwie nur so mit dabei und ich wollte sie am liebsten in den Arm nehmen, aber es ging halt nie so richtig." Er habe nicht gewusst, ob seine Zuschauerinnen dann sauer sein könnten.

