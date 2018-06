Schwerer Weg zum Popstar! Die Mitglieder der Newcomer-Band Now United stammen aus insgesamt 14 verschiedenen Ländern. Deutschland wird dabei von der Karlsruherin Sina Deinert vertreten. Im Promiflash-Interview verrät die 18-Jährige, wie hart sie für ihren Platz in der Band kämpfen musste: "Wir sind dann nach L.A. geflogen, da gab es dann ein Riesen-Bootcamp mit allen aus den verschiedenen Ländern, in dem wir dann jeden Tag für sechs Stunden trainiert, vorgetanzt, Interviews gemacht haben."

