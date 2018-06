Wird es heiß hergehen im Sommerhaus der Stars? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, welche acht Paare die Promi-WG in Portugal beziehen werden. Unter anderem gehören Jens Büchner (48) und seine Frau Daniela (40) zur illustren Reisegesellschaft, die sich um ein Preisgeld, Ruhm und Ehre streiten werden. Ob dabei nicht nur die Fetzen, sondern auch die Bettlaken fliegen? So ganz scheinen sich die Büchners keine zweiwöchige Sexpause zuzutrauen!

Im Interview mit Guten Morgen Deutschland sagte der Mallorca-Auswanderer zunächst, für ihn gebe es keinen Sex vor der Kamera. Seine Liebste wandte ein, dass auch unter der Decke keine Techtelmechtel stattfinden würden, woraufhin Jens erwiderte: "Wir werden sehen. Schatz, das sind 14 Tage!" Immerhin verbringt das Paar die Nächte dann in dieser Zeit nicht im Familienbett, in dem auch die Zwillingskinder schlafen, sondern teilt ein eigenes Lager – freie Bahn also für Intimitäten?

Zumindest könnten sich die beiden im Sommerhaus wieder einmal ein wenig Zeit füreinander nehmen: Auch am Stress scheiterte das Liebesleben der Büchners bislang. "Privatleben ist etwas schwierig, weil wir derzeit nur arbeiten. Momentan haben wir sogar ein Familienbett und unsere Babys schlafen mit bei uns. [...] Einen freien Tag haben wir nicht. Höchstens mal ein paar Stunden", erklärte Jens vor einiger Zeit ganz offen in einem Interview. Glaubt ihr, das Paar kann sein Verlangen vor den TV-Kameras zügeln? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de.

Michelle Zillekens/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim deutschen Comedypreis 2017

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Jens und Daniela Bücher, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de