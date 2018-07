Da durften Hans und Franz mal an die frische Luft! Heidi Klum (45) fühlt sich richtig wohl in ihrer Haut, was sicherlich auch mit ihrem Liebesglück mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) zusammenhängt. Immer wieder zeigt sich das Model nicht nur im Netz ziemlich hüllenlos, sondern auch bei einem Besuch einer Hilfsorganisation in New York. Nach dem jüngsten BH-Verzicht wird es dieses Mal noch freizügiger: Heidi präsentiert sich splitterfasernackt vor einer Fensterfront!

Auf dem Instagram-Foto scheint Heidi den Ausblick bei Sonnenuntergang zu genießen und sorgt dabei selbst für heiße Einblicke: Die 45-Jährige steht auf dem Bild auf Zehenspitzen, hat die Arme vor ihrer Brust verschränkt und verzichtete dabei komplett auf ihre Klamotten. Zum Glück hatte sich die Germany's next Topmodel-Jurorin in Atlantic City ein Zimmer in den obersten Etagen des Hotels gebucht, sonst hätte ein neugieriger Nachbar diese sexy Show-Einlage mitbekommen.

Ob ihr Schatz Tom auf den Auslöser gedrückt hat, ist unklar. Von dem 28-Jährigen fehlte zumindest in Heidis Insta-Story jede Spur, als sie im US-Bundesstaat New Jersey die Sau rausgelassen hat. Gemeinsam mit DJ Kaskade heizte sie der feiernden Menschenmenge in einem Club am Strand so richtig ein.

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Atlantic City

Euan Cherry/WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Ocean Resort Casino DJ Kaskade und Heidi Klum in Atlantic City

