Es läuten zum dritten Mal die Hochzeitsglocken bei Mary Carey! Erst vor zwei Jahren trennte sich das berühmte Porno-Sternchen nach sieben Jahren Ehe von dem Elektriker Mario Monge. Inzwischen soll Mary schon wieder verliebt sein – so sehr, dass sie ihrem Neuen, dem Notarzt Joseph Brownfield, nun das Jawort gab. Im Juli möchte die US-Amerikanerin mit ihrem Schatz noch eine große Hochzeitsfeier in Kuba auf die Beine stellen.

Laut TMZ ließen sich Mary und Joseph am Mittwoch im Beverly Hills Courthouse trauen. In einem früheren Interview mit dem Online-Portal hatte die 38-Jährige offenbart, dass sie für ihren neuen Schatz ihre Pornokarriere an den Nagel hängen wolle. Sobald sie verheiratet sei, wolle sie ihren Beruf aufgeben. Ihr Aus als Erotik-Star dürfte daher nun sicher sein.

Marys Ehe mit dem Elektriker Mario hatte bis vor Kurzem noch Bestand, obwohl sich das Paar längst getrennt hatte. Deshalb hatte die Blondine ihren Anwalt gebeten, die Scheidung soweit wie möglich zu beschleunigen. Dem Pornostar konnte es offenbar gar nicht schnell genug gehen, den Bund der Ehe mit Joseph einzugehen.

SplashNews.com Porno-Darstellerin Mary Carey im Deutschland-Shirt 2018

Photo by Angela Weiss/Getty Images Porno-Darstellerin Mary Carey bei einer Vorführung von "Das hält kein Jahr...!" in Kalifornien 2013

WENN.com Porno-Darstellerin Mary Carey bei einer Halloween-Party in Kalifornien 2017



