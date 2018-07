Die Ausstiegswelle nimmt kein Ende: Nach dem Sturm der Liebe-Aus von Mona Seefried (61) und Florian Stadler (44) wurde nun offiziell bekanntgegeben, dass auch Bojana Golenac (48) die Serie verlassen wird. Zwei Jahre lang hat ihre Figur Melli Konopka (ehemals Sonnbichler) als Hausdame des Fürstenhofs und Tochter von Portier Alfons Sonnbichler (gespielt von Sepp Schauer, 68) die beliebte ARD-Telenovela bereichert. Nun heißt es Abschied nehmen, denn die Schauspielerin hatte bereits ihren letzten Drehtag.

In der zwölften Staffel kam Bojanas Figur Melli mit ihrer Serientochter Clara (Jeannine Michèle Wacker, 29) ins bayerische Bichlheim. Warum sie der Telenovela nun den Rücken kehrt, hat die gebürtige Bonnerin im Promiflash-Interview verraten: "Die Rolle Melli war nur für ein Jahr angedacht. Mein Vertrag wurde jedoch zweimal verlängert." Für die vielen spannenden, witzigen, dramatischen und facettenreichen Geschichten rund um ihren Charakter sei die 48-Jährige sehr dankbar, dennoch sei ihre Rolle nun auserzählt.

Ihren finalen Dreh hatte Bojana bereits am 18. Mai. Nach ihrer allerletzten Klappe, die für sie und Hildegard-Darstellerin Antje Hagen (79) gefallen war, sei sie zutiefst berührt und erfüllt gewesen, erklärt sie im Interview. Trotz Abschiedsschmerz schaut der TV-Star positiv in die Zukunft: "Ich freue mich auf neue Rollen und Projekte." Privat wolle sie nun reisen, sich Ruhe gönnen und mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringen. Ihren letzten Auftritt als Melli wird Bojana voraussichtlich am 3. August haben.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Marco Meenen Melli (Bojana Golenac) und Alfons (Sepp Schauer) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Bojana Golenac spielt Melli Sonnbichler bei "Sturm der Liebe"

Schultz-Coulon/WENN.com Bojana Golenac bei einem "Sturm der Liebe"-Fantreffen in Hamburg

