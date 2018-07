Beängstigende Situation für Melina Sophie (22) und ihre Freundin Nikita. Für die Hochzeit von YouTube-Kollegin Dagi Bee (23) sind die beiden Mädels extra von Island nach Ibiza angereist. Während die Trauung von Dagi und ihrem Eugen Kazakov (24) wie im Märchen gewesen ist, haben Melina und Nikita in ihrer gemieteten Unterkunft echte Momente der Angst durchlebt. Einbrecher wollten sich unbefugt Zutritt zu der Luxusvilla verschaffen – während die zwei seelenruhig geschlafen haben. In ihrem neuesten YouTube-Video erzählt Melina von dem Erlebnis: "Wirklich, man hört die Büsche rascheln. Diese Taschenlampe ständig bei uns ins Haus. Da ist Glas zersprungen und ich nur so: 'Oh mein Gott.""

