Die Spannung steigt! Kürzlich gab RTL bekannt, dass sich die Fans der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht schon am 8. Juli auf ein erstes Kennenlernen mit den neuen Teilnehmern freuen dürfen. Unter ihnen befinden sich auch vier bekannte Gesichter, bei denen es in der Vergangenheit mit der Liebe nicht geklappt hat. Und kurz vor der Ausstrahlung stehen nun auch die neuen Gesichter des Formats fest.

Zu den ehemaligen Kultkandidaten – Handelsfachpacker Marco, Märchenfreund Maik, Schlager-DJ Bernd und Howard-Carpendale-Imitator Mario – hat sich Moderatorin Vera Int-Veen (50) ein buntes Sammelsurium an liebeshungrigen Single-Boys herausgepickt. Der jüngste im Bunde ist mit 34 Jahren Stefan aus Berlin. Der Gas- und Wasserinstallateur wünscht sich eine eigene Familie. Als ältester Teilnehmer wird in diesem Jahr der 61-jährige Klemens aus dem Hunsrück an den Start gehen.

Auch im Ausland wollen zwei Herren diesmal um die weiblichen Herzen buhlen. Der 41-jährige Guido kommt aus Österreichs Hauptstadt Wien und der der 44-jährige Norbert lebt in Luxemburg. Außerdem wollen Schweißer Waldemar, Sachse Marco, Schlagersänger Karsten und Gabelstaplerfahrer Arno endlich die Frau fürs Leben finden.

MG RTL D Vera Int-Veen mit "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Maik

MG RTL D Mario, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kultkandidat Marco

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Marco L.

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Karsten

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Waldemar

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Norbert

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Klemens

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Stefan

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Arno

MG RTL D Bernd, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018



