Daniela Katzenbergers (31) Verführungskünste sind kläglich gescheitert! Vor einem halben Jahr beichtete die TV-Beauty, dass es in ihrer Ehe mit Lucas Cordalis (50) nicht mehr so feurig wie kurz nach dem Kennenlernen zugehe. Daran scheint sich auch in den vergangenen Wochen nichts geändert zu haben. Im Promiflash-Interview verriet die Kultblondine jetzt, dass das Blut ihres Gatten selbst bei sexy Dessous nicht in Wallungen gerate!

Bei der Lascana Fashion Show erzählte Daniela, dass sich im Hause Katzenberger/Cordalis aktuell alles um die Fußball-WM dreht. Nichts könne ihren Liebsten vom Spielgeschehen ablenken: "Bei Lucas hat das während der WM mit Spitze und Höschen nicht funktioniert", gab die 31-Jährige im Promiflash-Gespräch ganz offen zu. Der Katze ist es aber auch viel wichtiger, dass sie dem Sänger ohne Dessous gefällt: "Dein Mann soll dich im Idealfall ja nackt am schönsten finden, denn da führt es am Ende des Tages ja hin!"

Damit sich auch Daniela in ihrer eigenen Haut wohlfühlt, gibt sie seit Monaten Vollgas im Fitness-Studio. Mit Erfolg: Die Social-Media-Queen hat fünf Kilo abgenommen und wiegt nur noch 62 Kilo. Viel mehr Gewicht möchte die Wahl-Mallorquinerin auch gar nicht verlieren: "Weniger als 60 sieht bei mir auch scheiße aus. Da wirke ich automatisch irgendwie fünf Jahre älter", erklärte sie vor Kurzem im Interview mit Promiflash.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger bei der Lascana Fashion Show in Berlin

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf Mallorca

