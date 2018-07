Lebenskrise durch Star Wars? Das Science-Fiction-Epos ist eigentlich seit Jahrzehnten ein echter Erfolgsgarant. Nicht nur Hollywoodgrößen, wie Harrison Ford (75), sondern auch die Stars der neuen Filme Daisy Ridley (26) und John Boyega (26) konnten so ihren großen Durchbruch feiern. Für einen Schauspieler war seine Rolle in dem Blockbuster aber ein regelrechter Fluch: Ahmed Best, der Darsteller von Jar Jar Binks, wollte sich deshalb sogar das Leben nehmen!

Das verrückte Alien Jar Jar gehört zu den meist gehasstesten Figuren der gesamten Saga – vielleicht sogar des gesamten Science-Fiction-Genres. Denn obwohl der schlappohrige Außerirdische seit 2005 in keinem der erfolgreichen Streifen mehr aufgetaucht ist, wird er im Netz immer noch extrem gehasst. Für Ahmed ein großes Problem. Der 44-Jährige erlebte dadurch nämlich einen ziemlichen Karriereknick, unter dem er lange zu leiden hatte. Seinen Twitter-Followern verriet er jetzt, wie schlimm es damals wirklich um ihn stand: "Das war der Ort, an dem ich mein Leben beinahe beendet hätte. Es ist immer noch schwer, darüber zu sprechen. Ich habe überlebt und dieser Kleine ist das Geschenk für mein Überleben." Dazu postete er ein Bild von sich und seinem Sohn.

Dass Ahmed durch den Jar-Jar-Hass so viele Probleme hatte, ist allerdings überraschend. Immerhin ist sein Gesicht in den Filmen gar nicht zu erkennen. Nach seinem "Star Wars"-Aus konnte der gebürtige New Yorker dennoch keine großen Rollen mehr ergattern.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Collection Christophel / Action Press Jar Jar Binks in "Star Wars: Episode l"

Twitter / @ahmedbest Ahmed Best und sein Sohn

Joseph Marzullo/Wenn Ahmed Best bei der Wizard World Big Apple Comic Con

