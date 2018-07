Ist etwas dran an den Gerüchten? Vor wenigen Tagen spekulierten viele Fans, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin Samantha (28) und ihr Mann Oleg Justus (30) getrennte Wege gehen sollen. Nun nahm die Vollblut-Mami das erste Mal gegenüber Promiflash Stellung dazu und klärte auf, was an den Vermutungen dran ist. "Es ist alles gut, da muss sich keiner jetzt großartig Sorgen machen. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, man hat ab und zu mal eine kleine Familienkrise, ist das relativ normal", gab sie im Interview am Rande der Hello Body Produktlaunch-Party zu.

