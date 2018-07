Schon nach 24 Stunden war das aktuelle Werk von Bastian Yotta (41) restlos ausverkauft: Mit seiner "Yotta-Bibel" hat er einen wahren Bestseller abgeliefert! Vor rund drei Wochen brachte der Selfmade-Millionär seinen Lebensratgeber heraus und knackte damit sogar einen Rekord beim Online-Händler Amazon. Jetzt folgt die nächste Sprosse auf der Karriereleiter als Autor: Bastians Bibel wird wegen der hohen Nachfrage nun auch auf Englisch erscheinen!

Der Wahlamerikaner kann sein Glück so oder so schon kaum fassen: "Ihr Leute seid unglaublich. Ihr zahlt so zurück, das tut mir so gut für meine Seele, weil genau deswegen habe ich das Buch geschrieben", feierte der Yotta vor Kurzem seine rund 800.000 Follower in seiner Instagram-Story. Mit der übersetzten Version scheint er nun auch den internationalen Markt und damit Fans weltweit erobern und ihnen ganz nebenbei noch zu einem besseren Leben verhelfen zu wollen.

Damit sein Vorhaben Früchte trägt, rührt er auf seinem Profil bereits ordentlich die Werbetrommel: "Ich habe nach dem besten Buch gesucht und konnte es nicht finden, also habe ich es geschrieben!", verkündete der gebürtige Landshuter kürzlich auf Instagram.

Instagram / yotta_life Bastian Yottas Buch "Die Yotta-Bibel"

Sonstige Bastian Yotta im Mai 2017

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

