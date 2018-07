Ins diesjährige Sommerhaus der Stars zieht der ehemalige Rotlicht-King Bert Wollersheim (67) nicht ohne sexy Unterwäsche! Seit Ende Juni steht fest, dass er zusammen mit Patricia Blanco (47), Julian Evangelos und Co. in der kommenden Staffel das TV-Domizil der Promis bewohnen wird. Doch der gebürtige Bonner legt sehr viel Wert auf seinen extravaganten Kleidungsstil, der sich nicht nur auf die sichtbaren Klamotten beschränkt. Deshalb musste ein Stück unbedingt in den Koffer – sein Tanga!

Seine Partnerin Bobby Anne Baker hat mit dem heißen Höschen allerdings schon im Vorfeld ein gewaltiges Problem: "Sie hat mir verboten, meinen String anzuziehen", verriet Bert kürzlich gegenüber RTL. "Wegen meinem knochigen Arsch. Ich meine, mit 67 Jahren ist er natürlich nicht mehr in der besten Verfassung. Es ist ja, wie es ist", stellte er außerdem resigniert fest. Trotz der Bedenken der Freundin, sei die knappe Unterhose aber in den Koffer gewandert – vielleicht können seine Fans also doch noch auf einen Tanga-Auftritt in Portugal hoffen.

Zumindest wäre der Mittsechziger nicht der einzige, der vorhat, im Sommerhaus viel Haut zu zeigen. Seine baldige Mitbewohnerin Micaela (34) hoffte bereits im Gespräch mit dem TV-Sender, dass die anderen Teilnehmer, genau wie sie, in FKK-Stimmung sind. Sie wolle in der von ihr gewohnten Manier nämlich gern auf zu viele Textilien verzichten: "Vielleicht wird es ja so wie die Playboy-Mansion und alle Mädels ziehen sich aus!" In diese Szenerie würde ein Ex-Laufhaus-Besitzer im String wohl allemal passen.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, ehemalige Rotlicht-Größe

Anzeige

Facebook / Bert Wollersheim Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de