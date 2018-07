Da hat Andreas Granqvist (33) gleich doppelt Grund zur Freude. Am vergangenen Dienstag hatte er als Kapitän und Abwehrchef der schwedischen Nationalmannschaft seinen Anteil am WM-Sieg gegen die Schweiz. An demselben Tag sollte auch seine zweite Tochter geboren werden. Die hatte es aber nicht eilig und ließ sich noch ein paar Tage Zeit. Das WM-Baby erblickte drei Tage später in der Nacht zu Freitag das Licht der Welt.

Auf Instagram teilte der glückliche Kicker jetzt das erste Foto seiner kleinen Prinzessin, die ganz niedlich in eine Decke eingewickelt schläft. "So glücklich und stolz auf meine Frau. Beiden geht es gut und sie sind gesund #WeltmeisterschaftsBaby", schrieb der zweifache Papa in die Bildunterschrift. Das Baby hat schon ein paar feine Härchen auf dem Kopf, aber noch große Geheimratsecken. Das nahm der Schwede gleich zum Anlass, noch den Hashtag #PapasHaaransatz hinzuzufügen. Auch Andreas' Frau Sofie meldete sich im Netz zu Wort und postete einen Schnappschuss von sich dem gerade geborenen Kind auf der Brust. "Und da bist du gekommen und hast unser Leben vervollständigt, geliebte kleine Mika."

Für Andreas steht als Nächstes das WM-Viertelfinale am Samstag gegen England auf dem Plan. Das Spiel gegen die starken "Three Lions" dürfte für die Schweden eine besondere Herausfoderung sein. Aber vielleicht setzt die Geburt seiner Tochter bei ihrem Kapitän ja ungeahnte Kräfte frei.

Instagram / granqvistandreas Andreas Granqvists Tochter Mika

Instagram / sofiegranqvist Sofie und Mika Granqvist

Richard Heathcote/Getty Images Die schwedische Nationalmannschaft nach dem 1:0 gegen die Schweiz, WM 2018

