Besonders Frauen neigen dazu, sich bei einer Lebensveränderung die Haare schneiden oder färben zu lassen. Schaut man sich Schauspielerin Bojana Golenac (48) an, handelt es sich dabei offensichtlich nicht nur um ein Klischee: Kurz nachdem die gebürtige Bonnerin ihren Ausstieg bei der ARD-Telenovela Sturm der Liebe verkündet hat, überraschte sie ihre Fans mit einer neuen Haarfarbe: Das Kastanienbraun ist einem frischen Hellblond gewichen.

Nach zwei Jahren verabschiedet sich Bojanas Rolle Melli Konopka aus der beliebten Nachmittagsserie und offenbar war es an der Zeit für eine optische Veränderung. Beim Bavaria Film Fest in München am vergangenen Dienstag lief die 48-Jährige als Blondine über den roten Teppich. Gemeinsam mit ihren ehemaligen Kollegen um Dieter Bach (54) oder Florian Frowein (30) posierte der Serien-Star für die anwesenden Fotografen.

Mit alter Haarfarbe sehen die Telenovela-Fans Bojana noch bis voraussichtlich 6. August bei "Sturm der Liebe". Ihren letzten Drehtag hatte die Ex-"Herzflimmern – Liebe zum Leben"-Dartellerin allerdings bereits am 18. Mai, wie sie gegenüber Promiflash verriet. Die letzten Tage am Set hat die Neu-Blondine jedoch in vollen Zügen genossen: "Ich hatte schöne Momente mit den Kollegen und dem Team. So konnte ich peu à peu Abschied nehmen."

Schultz-Coulon/WENN.com Bojana Golenac beim "Fan Made Day" in Hamburg

Instagram / sturm_der_liebe Max Beier, Dieter Bach, Bojana Golenac und Florian Frowein (v.l.) beim Bavaria Film Fest Empfang

Instagram / bojanagolenac Sepp Schauer und Bojana Golenac beim Bavaria Film Fest Empfang 2018 in München

