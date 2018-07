Samantha Justus (28) hängt sich für ihre Beziehung so richtig rein. Vor wenigen Tagen machten Gerüchte über eine Trennung der Ex-Bachelor-Kandidatin und ihrem Ehemann Oleg (30) die Runde. Davon könne laut Sam jedoch keine Rede sein, obwohl es die eine oder andere schwierige Situation gebe. "Ich lerne auch dazu. Ich lerne auch als Ehefrau, jetzt ein bisschen ruhiger zu werden und dem Mann auch ein bisschen Freiheiten zu lassen und Abstand zu gewähren", erklärte die Hamburgerin Promiflash auf der Produktlaunch-Party von Hello Body in Berlin.

Instagram / olegjustus Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de