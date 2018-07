Jan Sokolowsky ist eigentlich ein sehr modebewusster Typ. Mit seinen vielen Tattoos und der stylischen Wuschelfrisur gilt der ehemalige Love Island-Teilnehmer als echter Frauenschwarm. Doch das scheint nicht immer so gewesen zu sein. Der Reality-TV-Darsteller teilte jetzt einen alten Schnappschuss von sich, auf dem er noch komplett anders aussah. Von dem charmanten Sonnyboy ist auf diesem Bild kaum etwas zu erahnen.

Das Pic aus den Tiefen seines Fotoordners teilte der Lockenkopf jetzt in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Kein Kommentar. 13. April 2015." Kein Wunder, denn unter seinem roten Cappy schieben sich lange Haarbüschel hervor und der Kotelettenbart war auch damals schon längere Zeit außer Mode. Trotzdem ist es kaum zu glauben, dass diese Aufnahme gerade einmal drei Jahre her sein soll. Das könnte aber vor allem daran liegen, dass die sonst so auffälligen Tätowierungen am Hals des Beaus darauf überhaupt nicht zu erblicken sind.

Gerade dieser Bereich an Jans Körper war in den letzten Jahren einer starken Veränderung ausgesetzt. Direkt über seinem Kehlkopf prangte zuerst ein Auge, das er vor Kurzem komplett schwarz übertätowieren ließ. Seine Tattoo-Liebe kam dem TV-Gesicht aber auch teuer zustehen: Bisher investierte er über 10.000 Euro in seine permanente Tintenbemahlung.

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, 2015

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Ex-"Love Island"-Gewinner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de