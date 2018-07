Svenja von Wrese wagt einen Neuanfang! In der Liebe wollte es bei der Blondine in den vergangenen Monaten einfach nicht klappen: Sowohl bei Der Bachelor als auch bei Bachelor in Paradise war einfach nicht der richtige Mann für die Make-up-Artistin dabei. Zwar fand die 23-Jährige im TV keinen passenden Partner, aber dafür wurde ihre Social-Media-Community immer größer: Doch ihre 83.000 Follower hätten die Frohnatur auf ihrem aktuellen Bild kaum erkannt. Svenja hat ordentlich an ihrem Style geschraubt!

Mit einem Knutschmund begrüßt Svenja in ihrer Instagram-Story ihre Community. Doch ihre Follower achten bei diesem Schnappschuss weniger auf die gespitzten Lippen des Realitysternchens. Dafür ist die neue Frisur der 23-Jährigen ein viel zu auffälliger Hingucker: Ganz plötzlich hat die TV-Beauty nämlich einen Pony. Mit dem Hashtag "#superfresh" macht sie deutlich, dass sie diesen Haarschnitt noch nicht lange auf dem Kopf trägt.

Mit diesem Make-over überrascht Svenja ihre Fans komplett: Von einer Ankündigung dieser Verwandlung fehlt auf ihrem Social-Media-Profil schließlich jede Spur. Dafür erklärte die Blondine vor einigen Tagen jedoch, dass sie von ihrem aktuellen Alltag gelangweilt sei. "Mich hat mal wieder das absolute Fernweh gepackt! Am liebsten würde ich jetzt sofort meinen Rucksack packen, zum Flughafen fahren und mit einem One-Way-Ticket ans andere Ende der Welt reisen", gab der Single zu. Vielleicht läutet Svenjas neue Frisur ja auch das nächste Abenteuer ein.

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja von Wrese bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / svenjavonwrese Svenja von Wrese, Reality-TV-Star

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de