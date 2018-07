Haariger Neuanfang für Shirin Nikkhah-Shirazi! Die The Biggest Loser-Kandidatin hat schon bei der Abnehm-Show eine totale Verwandlung durchgemacht. In nur wenigen Wochen nahm die 34-Jährige ganze 41 Kilo ab. Nach ihrer Body-Transformation mussten jetzt aber auch ihre Haare dran glauben. Die Zahnärztin ließ sich bei einem Starfriseur komplett umstylen. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie es dazu kam: ”Die Intention hinter dem Umstyling war tatsächlich, dass ich eben durch das neue Lebens- und Körpergefühl, was ich habe eigentlich für mich, wie ein neuer Abschnitt im Leben beginnt. Und der sollte einfach jetzt unterstrichen werden und durch ein Umstyling noch einmal untermalt werden.”

