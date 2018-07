Ist das ihre Reaktion auf die Body-Kritik? Pia Riegel (22) bekam in den vergangenen Wochen viele Hater-Kommentare wegen ihres Körpers. Angeblich habe die einstige Germany's next Topmodel-Curvy-Kandidatin seit der Show stark abgenommen. Ein Vorwurf, den die hübsche Münchenerin nicht so einfach auf sich sitzen ließ und zum Gegenschlag ausholte. Sie fühlt sich absolut wohl in ihrer Haut! Das beweisen auch aktuelle Bilder, auf denen sich die Beauty oben ohne am Strand zeigt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Pia kürzlich zwei superheiße Schnappschüsse. Mit nassem Haar, cooler Sonnenbrille und nur mit einem Bikinihöschen bekleidet posiert die 22-Jährige auf einem Felsen im Meer. Auf einem der Fotos sitzt sie im Schneidersitz und reckt das Gesicht genussvoll gen Sonne. Ihre Brüste verdeckt sie dabei geschickt mit ihren Armen. Die zweite Aufnahme zeigt das Nachwuchsmodel im Profil.

Ihre Fans sind von diesen sexy Aussichten megabegeistert. "Das Foto sieht echt toll aus", "Wow, megahübsche Figur" oder "Uhhh, megahooot", lauten nur drei der zahlreichen Komplimente, die Pia für ihre halbnackte Strand-Action einheimst. Was sagt ihr zu den Fotos? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel im Jahr 2017

Instagram / piariegel Pia Riegel, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel

