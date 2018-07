Wie sexy muss Unterwäsche sein? Oder trägt Frau Spitze nur für den Partner? Promiflash hat auf der Lascana Fashion Show in Berlin nachgefragt! Kultblondine Daniela Katzenberger (31) findet: "Wie du dann guckst oder dich bewegst, ich glaube, das hat die größere Wirkung als das Höschen an sich." Moderatorin Jana Julie Kilka (31) mag's tatsächlich lieber sportlich: "Ich hab schon schöne Unterwäsche, aber sie muss schon bequem sein. Also, ich trage nicht so sexy Teile, die überall Spitze haben und aufrubbeln und nicht tragbar sind im Alltag." Obwohl ihr Liebster Thore Schölermann (33) das vermutlich bevorzugen würde!

