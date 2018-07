Jeden Moment könnte es so weit sein! Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (25) warten voller Vorfreude auf den Tag, an dem ihr kleiner Wurm endlich das Licht der Welt erblicken wird. Während der Sohnemann der ehemaligen GZSZ-Darstellerin und des Profifußballers seine Ankunft ganz schön spannend hält, leidet die Bald-Mama unter normalen Schwangerschaftswehwehchen: Geschwollene Glieder, Heißhungerattacken und ein kugelrunder Babybauch erschweren Silas Alltag enorm. Kein Wunder, dass es sich die Beauty kurz vor der Entbindung noch einmal so richtig gut gehen lässt.

So schön kann eine Schwangerschaft sein – zumindest in den letzten Zügen! Die 32-Jährige genießt die Ruhe vor dem Sturm und relaxt an der Seite ihres Liebsten in der gemeinsamen Wahlheimat Norwegen. Auf Instagram präsentierte sie sich ihren Fans jetzt supersexy im knappen Bikini. Vor der malerischen Kulisse des bunten Städtchens Bergen lässt sich Sila die skandinavische Sonne auf den üppigen Bauch scheinen. "So ist das Warten erträglicher: Noch einmal Sonne tanken, bevor es losgeht", schrieb sie zu ihrem Post.

Auch mit Musik versüßt sich die Hochschwangere die Zeit des Wartens. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie auf ihrer Social-Media-Plattform einen Clip, der ihren Schatz Samu in künstlerischer Aktion zeigt: Während die Schönheit mit türkischen Wurzeln die Beine hochlegt, lauscht sie den romantischen Klängen ihres Schatzes, der ihr mit seiner Gitarre ein Ständchen singt.

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger in Norwegen

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin und ehemaliger GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de