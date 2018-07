Am Montagabend ging Das Sommerhaus der Stars in die dritte Runde. Und schon in der ersten Folge gab es bei den prominenten Villa-Bewohnern jede Menge Lästereien und Streit. Und auch das ein oder andere Stückchen nackte Haut gab es für den Zuschauer zu sehen. Allerdings wider Erwarten nicht von Nacktschnecke Micaela Schäfer (34), sondern von Jens Büchner (48). Beim Duschen entblößte der sein bestes Stück. Wie der Auswanderer nach diesem Fauxpas nun erklärte, wolle er eine Penis-Verkleinerung!

Im Bild-Interview sprach der Malle-Star über seinen Fehler in der Nasskabine. "Ich habe echt nicht gewusst, dass man beim Abtrocknen einen Vorhang hätte zuschieben können", versuchte Jens seinen kurzen Nacktauftritt vor einem Millionenpublikum zu erklären. Heute müsse man sein "Ding Dang" wahrscheinlich gut verpixelt sehen. Das könnte allerdings aufgrund der Größe schwieriger werden, als gedacht. "Denn was viele nicht wissen, meine Wunsch-Schönheits-OP ist eine Penis-Verkürzung", sagte er in dem Gespräch – ob Jens das wirklich so ernst gemeint hat?

In der Sternchen-WG schoss aber nicht Jens' Gemächt das Pärchen ins Beliebtheitsaus. Der Dauer-Streit mit Patrick Schöpf (49) und das Geprahle mit ihrem Erfolg stießen Patricia Blanco (47) und Co. sauer auf – Jens und Daniela landeten auf der Abschussliste. Die Konsequenz: Sie können sich in der nächsten Challenge nicht vor einem Rauswurf sichern! Der Schlagersänger versicherte der Zeitung: "Es wird nicht lustig!"

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Büchner, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Cinamon Red/WENN.com Jens Büchner beim Renntag von Bild in Gelsenkirchen

MG RTL/ Max Kohr Jens Büchner und Daniela Karabas bei "Das Sommerhaus der Stars"

