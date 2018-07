Schauspielerin Sila Sahin (32) und ihr Ehemann, Profi-Fußballer Samuel Radlinger (25), erwarten ihr erstes Kind: einen Sohn. Die Mama in spe steht bereits kurz vor der Geburt und sogar ihre Hebamme ist für den entscheidenden Tag gerüstet. Bevor es jedoch losgeht, genoss der Ex-GZSZ-Star nun die letzten Züge seiner Schwangerschaft. Dabei zeigte Sila mit einem Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie in einem knappen Bikini zu sehen ist: Sie fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper und mit ihrem Babybauch!

