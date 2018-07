Nicht nur ihre Fans wussten lange nichts von ihrem Liebesglück! Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Sandra Lambeck (26) weihte neben seinen Followern auch seine Mutter lange nicht in seine Sexualität ein. Vor rund einem Jahr hatte sich die Influencerin auf Instagram geoutet und ihre Freundin Nella Ngingo der Welt präsentiert. Im Promiflash-Interview auf der Berlin Fashion Week erzählte sie, wie das Outing vor ihrer Mama war: "Meine Mutter wusste nichts davon und das kam dann auch raus. Das war natürlich nicht so eine schöne Erfahrung, die sie machen musste, aber mittlerweile ist das auch schon so lange her und jetzt ist es so", erklärte Sandra gefasst. Den Schritt in die Öffentlichkeit wagte der Ex-Serienstar übrigens für seine Freundin – Nella hatte das monatelange Versteckspiel einfach nicht mehr ausgehalten.

