Endlich funkelt es an ihrem Ringfinger: Emily Ratajkowski (27) und Sebastian Bear-McClards (31) Lovestory begann im vergangenen Februar mehr als rasant. Nach nur ein paar Monaten Beziehung ehelichte der Produzenten seine Modelfreundin. Doch beim damaligen Antrag fehlte ein ganz wichtiges Detail – der Ring! Jetzt, knapp fünf Monate später, überraschte die brünette Beauty ihre Fans mit einem wahren Schmuckstück: Emily präsentierte ganz stolz ihren Verlobungsklunker!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 27-Jährige gleich zwei Schnappschüsse des üppigen Geschmeides. Zwei funkelnde Diamanten zieren nun ihren linken Ringfinger unter dem schon vorhandenen Ehering. Ihre Community konnte ihr staunen ebenfalls nicht zurückhalten. "Was für ein tolles Design", "Wie fantastisch ist denn dieser Ring?" oder "Zwei Diamanten sind besser als einer", kommentierten drei Fans ihr aktuelles Pic.

Dass die "Gone Girl"-Darstellerin den Antrag ihres Liebsten zuerst gar nicht annehmen wollte, lag tatsächlich an diesem fehlenden Verlobungsring. Doch im Interview in der Tonight Show mit Moderator Jimmy Kimmel (50) erzählte Emily von der niedlichen, ziemlich spontanen Alternative: "Er schnappte sich die Büroklammer von der Rechnung und formte daraus einen Ring, was ich ehrlich gesagt total romantisch fand"

