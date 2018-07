Jetzt äußert sich auch Robin Wright (52) zu Kevin Spaceys (58) Sexskandal! Im Zuge der #MeToo-Debatte wurden vor einigen Monaten Anschuldigungen gegen den Hollywood-Star erhoben. Er soll in der Vergangenheit mehrere Männer sexuell missbraucht haben. Obwohl die Produktion für die finale House of Cards-Staffel bereits in vollem Gange war, hatte sich der Streamingdienst Netflix im Oktober vergangenen Jahres angesichts der Vorwürfe dazu entschieden, dem Hauptdarsteller fristlos zu kündigen. Seine langjährige Kollegin Robin wurde von diesen Ereignissen komplett überrumpelt: In einem Interview spricht sie nun erstmals über ihre persönliche Beziehung zu Kevin Spacey!

Fünf Staffeln lang stand Robin als First Lady Claire Underwood neben Kevin vor der Kamera. In all diesen Jahren ließ der US-Amerikaner seinen Co-Star nie näher an sich heran: Sie seien stets nur Kollegen gewesen. "Wir pflegten einen respektvollen und professionellen Umgang miteinander. Wir kannten uns nur zwischen 'Action' und 'Cut'. Ich kannte ihn als Privatperson nicht, sondern nur als hervorragenden Schauspieler", beschrieb die 52-Jährige in einem Gespräch mit Today die Beziehung zu ihrem Kollegen. Die Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey hätten auch das restliche "House of Cards"-Team aus der Bahn geworfen, so Robin. "Wir waren alle überrascht und letzten Endes natürlich betrübt", sagte sie.

Seit der Schauspieler seinen Job bei Netflix verlor, ist der Kontakt zwischen ihm und "Claire"-Darstellerin Robin abgebrochen. "Ich habe seitdem nichts von ihm gehört. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihn erreichen soll", berichtete sie. Nach der Kündigung des 58-Jährigen wird Robin für die finalen Episoden der sechsten Staffel in die Hauptrolle schlüpfen.

