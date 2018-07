An diesem Abend zog Lilly Becker (42) alle Blicke auf sich! Für das Model beginnt aktuell ein völlig neues Kapitel: Nach 13 gemeinsamen Jahren mit Boris Becker (50) geht das Promipaar von nun an getrennte Wege. Doch obwohl dieses Beziehungsende einen heftigen Einschnitt in das Leben der TV-Beauty darstellt, blickt sie positiv in die Zukunft: Bei einem Cocktailempfang in London begeisterte der Lockenkopf nicht nur mit seiner guten Laune, sondern auch mit einem megaheißen Outfit!

In einem bodenlangen Kleid der US-amerikanischen Designerin Michelle Mason kreuzte Lilly zu einer exklusiven Shoperöffnung in der Londoner Bond Street auf. Der schimmernde Stoff der Robe schmiegte sich perfekt an den Körper der 42-Jährigen und bescherte ihr damit einen atemberaubenden Auftritt. Das sexy Dress gewährte nicht nur mit dem weit ausgeschnittenen Dekolleté, sondern auch mit einem gefährlich hohen Beinschlitz tiefe Einblicke.

Lilly war von ihrem Outfit offenbar auch total begeistert: Auf ihrem Social-Media-Profil postete sie ein Foto des Looks und versah den Schnappschuss mit einer eindeutigen Message. "Ich schaue auf dem Bild nicht nur nach oben, sondern auch nach vorne", deutete sie auf Instagram an, ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben zu starten.

WENN.com Lilly Becker, Model

Anzeige

Starpress/WENN Boris Becker und Lilly Becker bei einer Hoteleröffnung in München

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lilly Becker bei der McDonald's Charity Gala 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de