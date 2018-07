"Pech im Spiel, Glück in der Liebe" hieß es am Mittwoch für Fußballprofi Valon Behrami (33). Der Schweizer ist mit seiner Nationalmannschaft zwar nicht mehr bei der WM dabei, doch trotz der sportlichen Niederlage scheint er privat nie glücklicher gewesen zu sein. Anfang des Jahres traf er nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Elena Bonzanni seine neue Freundin, die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut (27), und verliebte sich unsterblich in sie. Jetzt machte der Kicker Nägel mit Köpfen und gab nach nur vier Monaten Beziehung seiner Traumfrau das Jawort!

Auf seinem Instagram-Kanal teilte Valon ein wunderschönes Bild. Das Pärchen steht an der Brüstung eines Balkons und blickt auf eine malerische Landschaft. Unter das Pic schrieb der 33-Jährige: “Du und ich, unsere Familien und engsten Freunde um uns, Heimatgefühle… Ich hätte mir keine bessere Art vorstellen können, Ja zu sagen.” Den Bund fürs Leben schlossen beide in der Stadt Lugano, ganz in der Nähe ihrer jeweiligen Heimatorte.

Das Pärchen will nach dem Karriereende von Valon auch wieder zurück in die Südschweiz ziehen, wie Lara dem Magazin Blick verriet: "Lugano ist der Ort, wo wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen wollen." Wann das sein wird, hängt auch von Valon ab. Der Sportler, der bei der Fußball-WM vor allem durch die Foul-Serie am brasilianischen Superstar Neymar Jr. (26) auffiel, hat beim italienischen Club Udinese Calcio einen Vertrag bis 2019.

Valon Behrami und Lara Gut

Valon Behrami

Lara Gut, Skifahrerin

