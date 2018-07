Hanna Weig ist wieder auf dem Damm. In wenigen Tagen gibt die Influencerin dem Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31) das Jawort. Vor wenigen Monaten litt sie noch unter den Nachwirkungen einer lebensgefährlichen Schwangerschaftsvergiftung. Jetzt, da Baby Delia aus dem Gröbsten raus ist und es Mama wieder gut geht – sind weitere Kinder in Planung? Hanna verrät Promiflash: "Nach der harten Zeit wollen wir erstmal kein Baby mehr und sagen, jetzt haben wir mal genug von der schweren Geburt. Aber in zehn Jahren kann sich ja alles ändern."

