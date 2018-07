Samantha Justus (28) kann gar nicht genug bekommen! Die einstige Kuppel-Kandidatin, die in der fünften Staffel von Der Bachelor um das Herz des RTL-Rosenkavaliers Oliver Sanne (31) buhlte, genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen. Ihr kleiner Wurm Ilja erblickte Anfang des Jahres das Licht der Welt. Und obwohl ihre Schwangerschaft ursprünglich nicht geplant gewesen war, hat sie ihre Mutterrolle sichtlich lieben gelernt. Sam ist so vernarrt in ihren kleinen Racker, dass sie am liebsten gleich mehrere Kids hätte.

Die Modejournalistin ist im absoluten Glücksrausch! Auf Instagram verzauberte sie ihre Fans jetzt mit einem zuckersüßen Schnappschuss, der die Vollblutmami gemeinsam mit ihrem winzigen Ein und Alles zeigt. "Ich will eins, zwei, drei, vier,... mehr", lauteten ihre Zeilen unter dem Foto des Mutter-Sohn-Duos. Ob sie und ihr Ehemann Oleg Justus (30) bereits konkrete Pläne haben, was weiteren Familienzuwachs anbelangt? Bei der 28-Jährigen und dem Fitnesscoach soll es zuletzt zwar ordentlich gekracht haben, der TV-Star konnte seinen Bewunderern aber Entwarnung geben. "Man hat ab und zu mal eine Familienkrise", gab sie im Gespräch mit Promiflash ganz offen zu.

Noch im April hatte die Blondine keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihren eigenen Nachwuchs zu Beginn gar nicht so entzückend fand. Im Promiflash-Interview gestand sie: "Die sehen so aufgequollen aus. Ich finde das halt nicht immer süß!"

Instagram / samantha_justus Samantha Justus mit ihrem Sohn Ilja

Instagram / samantha_justus Samantha Abdul mit ihrem Mann und ihrem Sohn

Instagram / samantha_justus Samantah Justus mit ihrem Baby

