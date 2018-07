Was lange währt, wird endlich gut – das muss sich jetzt auch Ex-Fußball-Profi Sebastian Kehl (38) gedacht haben. Seit fast 20 Jahren ist der einstige Mittelfeldspieler mit seiner Tina zusammen. Beide haben mit Leni (8) und Luis (11) bereits zwei gemeinsame Kinder. Den Bund der Ehe ist das Paar trotzendes nicht eingegangen – bis jetzt. Nach fast zwei Jahrzehnten Beziehung haben sich Sebastian und Tina endlich das Jawort gegeben und ihre Liebe für immer besiegelt!

Wie Bild berichtet, haben sich die beiden bereits am Montag das Eheversprechen gegeben – während einer standesamtlichen Hochzeit auf Schloss Fasanerie in Eichenzell, Fulda. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Wie das Blatt weiter berichtet, sollen die Frischvermählten ihre Liebe noch diese Woche während ihrer Hochzeitsfeier auf Mallorca zelebrieren.

Dafür muss Sebastian allerdings jobtechnisch zurückstecken. Durch die zweite Trauung auf Mallorca kann er die Spieler seines Vereins, dem Borussia Dortmund, nicht in die Vereinigten Staaten zur Vorbereitung auf die Bundesliga begleiten. Diesbezüglich verriet er: "Ich wäre sehr gerne mit der Mannschaft in die USA geflogen, aber die Hochzeit haben wir schon sehr lange geplant." Zum Zeitpunkt der Organisation habe er noch nicht gewusst, dass er so zeitnah wieder beim BVB einsteigen würde. Sebastian ist seit Anfang Juni Leiter der Lizenzspielerabteilung bei dem Verein.

Sascha Steinbach/Getty Images Tina Krueger und Sebastian Kehl 2016

Anzeige

Roberto Pfeil/AFP/Getty Images Sebastian Kehl, ehemaliger Bundesligaspieler

Anzeige

Christof Stache/AFP/Getty Images Sebastian Kehl, Ex-Spieler des BVB

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de