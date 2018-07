Wird er den Weltrekordhalter bald vom Thron stoßen? Usain Bolts (31) Laufbahn als Sprinter nahm im vergangenen Jahr ein jähes Ende: Der Jamaikaner verletzte sich bei der 4-mal-100-Meter-Staffel im Rahmen der Leichtathletik-WM in London so schwer, dass er sein letztes Rennen abbrechen musste. Dennoch blieben seine Rekorde bislang ungebrochen. Doch dieser neue Stern am Sprinter-Himmel könnte ihm nun schon bald den Rang ablaufen: Mit gerade einmal 20 Jahren ist Noah Lyles der Lauflegende bereits dicht auf den Versen!

Mit Bestzeiten von 9,88 Sekunden über 100 Meter und 19,69 Sekunden über 200 Meter ist der Amerikaner momentan die Nummer eins in der Welt – und damit schneller als Usain im selben Alter. Seine Bestzeiten über 100 Meter und 200 Meter lagen damals bei 10,03 Sekunden beziehungsweise 19,75 Sekunden. Doch Noah ist mit seiner bisherigen Leistung noch lange nicht zufrieden – er will mehr und hat sich für die Zukunft ziemlich hohe Ziele gesteckt: "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Usain Bolts Rekorde zu schlagen", erklärte er gegenüber Schweizer Radio und Fernsehen. Die Weltrekorde des Ausnahmetalents aus der Karibik liegen bei 9,58 über 100 Meter beziehungsweise 19,19 Sekunden über 200 Meter.

Ein Vorbild war Usain für den zweifachen Juniorenweltmeister aus Florida derweil nie. Der Grund: "Es wäre falsch, jemanden auf ein Podest zu stellen und dann zu ihm aufzuschauen", erklärte Noah. Stattdessen mache er lieber sein "eigenes Ding". Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Sportler aber trotzdem: ihr ausgeprägtes Showtalent. Genau wie Usain ist auch Noah schon jetzt bekannt für seine Jubelposen und seine Tanzeinlagen!

Andy Lyons/Getty Images Noah Lyles, Sprinter

AFP Contributor/Getty Images Noah Lyles, Sprinter

JOHANNES EISELE/Getty Images Noah Lyles, Sprinter

