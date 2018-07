Da leidet man als Mutter einfach mit! Inci Elena Sencer (25) wurde im Dezember das erste Mal Mama und geht seitdem in ihrer neuen Rolle total auf. Für die Ex-Bachelor-Kandidatin steht Töchterchen Mila an allererster Stelle – so wundert es nicht, dass es sie total mitnimmt, wenn es dem Nachwuchs nicht gut geht. Mila ist nicht schwer krank, wird momentan allerdings von einer lästigen Erkältung geplagt – und schon das bricht Inci fast das Herz.

"Ihr glaubt nicht, seit wann ich wach bin – seit vier Uhr. Mila hat so einen Schnupfen", brachte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story die Follower auf den neusten Stand. Schlaflose Nächte sei sie bereits gewohnt, ihre Tochter leiden zu sehen allerdings nicht: "Jetzt hab ich ihr vorhin [...] die Nase abgesaugt und ja, jetzt schläft sie... Das tut so im Herzen weh, Leute." Nun hoffe sie, dass ihre Kleine ganz schnell wieder auf den Beinen ist und sie wie gewohnt herumtollen kann.

Eigentlich könnte Inci momentan jede ruhige Minute gebrauchen, denn knapp sieben Monate nach Milas Geburt ist sie wieder schwanger. Ausruhen steht für die bald Zweifach-Mama allerdings nicht auf dem Programm. Wie sie selbst sagt, sei sie nicht krank, sondern eben nur schwanger.

Instagram / inci.sencer Mila Jolie und Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Mila Jolie

Instagram / inci.sencer Inci Sencer in der 17. Schwangerschaftswoche

