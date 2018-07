Bei ihnen stimmt's einfach. Seit mehr als drei Jahren stehen Miloš Vuković (36) und Nora Koppen (28) gemeinsam vor der Unter uns-Kamera und begeistern als – derzeit getrenntes – Ehepaar Paco und Elli Weigel die Fans der beliebten Vorabend-Daily. Dass die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmt, ist für die Serienzuschauer offensichtlich – und auch Miloš und Nora sind froh, so gut zu harmonieren. Im Laufe der Zeit haben sich die beiden sogar eine eigene Routine angeeignet, wie Miloš Promiflash nun im Interview in Köln verriet: "Man lernt sich super gut kennen und weiß, wie der andere wann reagiert und dadurch kann auch echt so ein selbstverständliches Spiel entstehen."

