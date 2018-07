Seit der Trennung von Noch-Ehefrau Denise zeigt sich Pascal Kappés auf Instagram und Co. stets gut gelaunt und strahlend – doch der Schein trügt, wie sein Kumpel Sebastian Fobe (33) jetzt klarstellte. "Was die Leute sehen, die Pascal beobachten bei Instagram, das ist ein Bruchteil von dem, was er macht. Ich habe Kontakt zu ihm, ich quatsche mit ihm und ich kann mit Recht behaupten, dass es ganz anders in ihm aussieht, als das nach außen hin der Fall ist", schilderte der Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer im Promiflash-Interview seine Sicht der Dinge. Es gehe viel mehr in ihm vor, als es den Anschein mache, die Situation nehme den werdenden Papa unheimlich mit.

