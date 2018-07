Ihr eigener Freund teilt gegen sie aus! Kourtney Kardashian (39) gehört als Teil des Kardashian-Jenner-Klans nicht nur zu den bekanntesten Reality-Stars, sie hat sich in den vergangenen Jahren genauso wie ihre Schwestern auch zu einer gefeierten Social-Media-Persönlichkeit gemausert. Besonders gerne stellt Kourtney im Netz ihren durchtrainierten Körper zur Schau. Doch genau damit scheint ihr Lover Younes Bendjima (25) plötzlich ein Problem zu haben. Die Folge: Er disst seine Freundin öffentlich im Netz!

Ein aktueller Schnappschuss auf Instagram zeigt die Mutter von zwei Kindern in einem knappen Bikini – während sie ihre Rückansicht der Kamera präsentiert. Während ihre Follower die 39-Jährige für ihren heißen Body und ihren Mut feiern, kann Younes die Freizügigkeit seiner Liebsten laut InStyle überhaupt nicht ab. In einem bereits wieder gelöschten Kommentar soll er unter das Foto geschrieben haben: "Das ist es, was du zeigen musst, um Likes zu bekommen?" Der Spruch hat dürfte nicht nur bei Kourtney schlecht angekommen sein.

Auch die Nutzer der Social-Media-Plattform können den Kommentar kaum fassen – verteidigen ihren Star in den folgenden Beiträgen. Der Grund: Ein Blick auf Younes' eigenes Profil zeigt, auch der 25-Jährige verzichtet bei seinen Bildern immer wieder auf überflüssige Stoffe. Ohne Weiteres stellt er seinen rund eine Million Abonnenten immer wieder bereitwillig seine Muckis zur Schau.

Instagram/kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram/younesbendjima Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Anzeige

Instagram/younesbendjima Younes Bendjima, Freund von Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de