Die Vorfreude der Curvy Supermodel-Fans wird immer größer! Am 26. Juli fällt endlich der Startschuss für die dritte Staffel der beliebten Castingshow. In diesem Jahr haben sich mehrere Tausend Frauen in der Hoffnung beworben, sich mit ihren Kurven und ihrer Ausstrahlung gegen ihre Mitstreiterinnen durchzusetzen. Und die ersten Bilder der besten 20 Kandidatinnen beweisen: Die Konkurrenz ist auch 2018 riesengroß!

Auch in der dritten Staffel des TV-Formats dürfen sich die Zuschauer auf vielfältige Looks der Teilnehmerinnen freuen: Von der blonden Beauty India, über Lockenkopf Katharina, bis hin zur brünetten Powerfrau Viktoria ist für jeden Geschmack etwas dabei. Doch die Kandidatinnen wollen nicht nur mit ihrer Optik überzeugen: Auch ihre Lebensläufe könnten unterschiedlicher nicht sein. Ob Schülerin Lelani, Fotografin Sabrina oder Friseurin Jana – alle haben die verschiedensten Stärken und Schwächen.

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, welches Nachwuchsmodel die vierköpfige Jury rund um Angelina Kirsch (30), Jana Ina Zarrella (41), Jan Kralitschka (42) und Oliver Tienken überzeugen kann. Für die 20 Mädels lohnt es sich auf jeden Fall, mächtig Gas zu geben. Die Siegerin staubt nicht nur einen Vertrag mit der renommierten Agentur PARS Management ab, sondern wird auch das Cover des JOY-Sonderheftes "Joy #style" zieren. Curvy Supermodel ist ab dem 26. Juli, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen.

Curvy Supermodel, RTL II Hellen, Kandidatin bei "Curvy Supermodel"

Curvy Supermodel, RTL II Lelani, "Curvy Supermodel"-Kandidatin

Curvy Supermodel, RTL II Maria Fernanda, Kandidatin der dritten "Curvy Supermodel"-Staffel

Curvy Supermodel, RTL II Nadine, "Curvy Supermodel"-Teilnehmerin

Curvy Supermodel, RTL II Tessa, "Curvy Supermodel"-Kandidatin

Curvy Supermodel, RTL II Natalia, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Schulamit, nimmt 2018 bei "Curvy Supermodel" teil

Curvy Supermodel, RTL II Sabrina, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Jessica, nimmt 2018 bei "Curvy Supermodel" teil

Curvy Supermodel, RTL II Andrea, Kandidatin der dritten "Curvy Supermodel"-Staffel

Curvy Supermodel, RTL II Jana, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Pamiche, "Curvy Supermodel"-Teilnehmerin

Curvy Supermodel, RTL II Jessy, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Sarah Lorraine, Teilnehmerin der dritten "Curvy Supermodel"-Staffel

Curvy Supermodel, RTL II Saskia, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Annika, "Curvy Supermodel"-Teilnehmerin

Curvy Supermodel, RTL II Janina, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018



