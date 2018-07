Diese Ansprüche hatte Tom Kaulitz (28) also vor seiner Liebe zu Heidi Klum (45)! Seit April dieses Jahres ist es offiziell: Das schöne Topmodel datet tatsächlich den Tokio Hotel-Gitarristen. Am kommenden Wochenende läuft auf Arte eine Dokumentation über die Band, die schon lange vor der Beziehung von Heidi und Tom gedreht wurde. Und in der packt Tom offenbar über seine Anforderungen an eine potenzielle Partnerin aus – ob sich das mit Heidi an seiner Seite geändert hat?

Der Dokumentarfilm "Hinter die Welt – Tokio Hotel" zeigt das Leben der einstigen Teenie-Stars heute. Doch nicht nur ihre Karriere, auch ihr privater Alltag wird in dem Streifen thematisiert. Wie Tom vor seiner Beziehung mit der GNTM-Chefin über das Thema Partnerschaft sprach, ist dabei besonders interessant. "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft angeht, das haben Bill und ich ja komplett mit uns gegenseitig. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch jemanden für den sexuellen Part. Wenn ich mich jetzt für den Rest meines Lebens nicht mehr verlieben sollte, wäre das vollkommen ok für mich", soll er laut Guten Morgen Deutschland in der Doku offenbaren. Was die 45-Jährige wohl zu diesem eindeutigen Statement sagt?

Klar ist, wer mit Tom zusammen sein will, muss sich auch mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (28) gut verstehen – das Brüdergespann ist nämlich tatsächlich unzertrennlich, wie diverse Postings auf Social Media zeigen. Heidi scheint sich damit aber bestens angefreundet zu haben, denn auch sie versteht sich mit dem Sänger offenbar super. Auf ihrem Instagram-Account finden sich nicht nur Fotos mit dem Frontmann, auch Bills verstorbener Hund Pumba hatte bei dem TV-Star einen festen Platz im Herzen.

Felipe Ramales / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in einem Eisladen in New York

AEDT/WENN.com Bill (l.) und Tom Kaulitz (r.) bei der "Dandy Diary"-Party in Berlin

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Michael Michalsky und Bill Kaulitz

