Liebt Bill Kaulitz (28) Männer oder Frauen? Schon seit den ersten Erfolgen seiner Band Tokio Hotel im Jahr 2005 wird gemunkelt, der Sänger sei homosexuell. Doch was ist dran an den Gerüchten? Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Tom (28) hält sich Bill in Bezug auf sein Liebesleben nach wie vor extrem bedeckt. Der Musiker möchte einfach nicht, dass seine sexuelle Orientierung ein Thema ist!

Nicht nur mit seiner Musik, auch mit seinen extravaganten Looks zieht das einstige Teenie-Idol die mediale Aufmerksamkeit regelmäßig auf sich. Seine Leidenschaft für Mode und Fashion führt jedoch auch dazu, dass er oft in eine Schublade gesteckt wird. Immer wieder wird Bill in diesem Zusammenhang mit der Frage konfrontiert: Steht er nun auf Männer oder auf Frauen? "Das ist das, was die Leute am verrücktesten macht – dass sie nie genau wissen: Mit wem geht Bill nach Hause?", erklärt der Sänger im Rahmen der Dokumentation "Hinter die Welt – Tokio Hotel", die am 22. Juli um 23:10 Uhr auf Arte zu sehen sein wird. Generell äußert sich der Ex-DSDS-Juror nur sehr vage zu den ständig wiederkehrenden Spekulationen um sein Liebesleben. Der Grund: Er möchte nicht über seine sexuelle Orientierung definiert werden!

Auch One-Night-Stands habe Bill bereits gehabt, wie er in der Doku verrät. Allerdings musste der Musiker ernüchternd feststellen: "Das macht mich extrem einsam!" Ob Bill im Moment verliebt ist, bleibt hingegen sein Geheimnis. Dafür sorgt allerdings sein Zwillingsbruder Tom gemeinsam mit Topmodel Heidi Klum (45) bereits seit einigen Monaten laufend für Liebesschlagzeilen.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel

Instagram / billkaulitz "Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Tom und Bill Kaulitz bei der Cadillac Oscar Week Celebration in Kalifornien

